Россия вывела в Черное море дополнительный корабль с суммарным залпом 8 'Калибров': подробности

Несмотря на шторм 13 января, РФ увеличила корабельную группировку в Черном море до 13 единиц. Среди них 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель.

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Об этом сообщили Силы обороны Юга. Украинские защитники призвали внимательно следить за сигналами воздушных тревог.

"Фрегат "адмирал Макаров", снаряженный до 8 "Калибров" выведен на боевое дежурство", - предупредили в ВСУ и предложили "не поддаваться панике, но быть начеку".

"Адмирал Макаров" (третий фрегат проекта "Буревестник", судно класса "Адмирал Григорьевич") – флагман и один из новейших кораблей русского флота. В кодификации НАТО такие корабли имеют маркировку Krivak V. Дислоцируется во временно оккупированном Севастополе. Судно управляет бывший украинский военный из Винницкой области, военный преступник, капитан Григорий Бреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из ракет, которые российские кафиры запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Информацию подтвердили местные власти.

Во время атаки 13 января россияне не запускали ракеты с моря. Они не смогли вывести свои ракетоносители в Черное и Азовское моря из-за шторма.