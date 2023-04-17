Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу – СМИ

Российские захватчики продолжают воровать сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сейчас оккупанты пытаются вывезти через морской порт в Бердянске украденный урожай. На баржи загружают кукурузу, которой незаконно завладели у граждан Украины. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Сайт города Запорожья.

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Ранее сообщалось о незаконном вывозе пшеницы через Бердянский порт.

"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - информировал Генштаб ВСУ.

Ранее ресурс RussiaTheftWatch сообщил, что Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Тем временем украинские порты остаются заблокированными, из-за чего Украина теряет десятки миллиардов долларов. Европейская бизнес ассоциация уже обратилась в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с призывом активизировать совместные усилия и добиться полного разблокирования судоходства в Черном море, или ввести для России зеркальные ограничения и проверки грузов на всех судах