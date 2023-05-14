Россия за сутки убила семерых мирных жителей Донетчины: свежие данные

Войска РФ 13 мая продолжали наносить удары по Донецкой области, в частности, они обстреливали Авдеевку и Константиновку. Погибли семь мирных жителей.

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Еще 16 украинцев в Донецкой области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 13 мая россияне убили 7 жителей Донетчины: 5 в Авдеевке и 2 в Константиновке. Еще 16 человек в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - отметил он.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области из "Смерча". Погибли два человека, в том числе 15-летняя девушка. Еще 11 мирных жителей были ранены, среди них есть подростки.

Также сообщалось, что 11 мая войска РФ обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 9 гражданских.