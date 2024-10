Россия задействовала резервы: в ISW оценили, сколько еще будет продолжаться наступление войск Путина на востоке Украины

Страна-агрессор Россия направила значительную часть своих оперативных резервов на наступательные операции в Донецкой области и северной части Харьковщины. То есть военное командование оккупантов отдало приоритет формированию сил для поддержки атак на приоритетных участках фронта, а не развитию стратегических резервов на передовой для всей наступательной кампании в Украине.

Войска Путина не располагают доступными личным составом и техникой для продолжения интенсивных наступлений в течение неопределенного времени, и их операции на востоке Украины, скорее всего, завершатся в ближайшие месяцы, если не недели. Такое мнение высказали и объяснили аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне, 3 октября, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что командование ВС РФ изначально намеревалось направить большую часть "стратегических резервов" на Харьковское, а также Покровское и Торецкое направления. Однако украинская операция в Курской области РФ и замедление продвижения оккупантов на севере Харьковщины осложнили этот план.

Создание российской Северной группировки войск и усиление Центрального военного округа на направлениях Торецка, Покровска и Курахово в течение 2024 года составили большую часть усилий врага по развитию "стратегических резервов". В Ленинградском военном округе россияне недавно сформировали 69-ю мотострелковую дивизию, еще одну неуказанную такую дивизию, пару мотострелковых бригад, а также продолжают комплектовать 68-ю дивизию. Кроме того, в 2024-м агрессор сформировал 51-ю, 3-ю общевойсковые армии и 27-ю мотострелковую дивизию в рамках Главного военного округа.

Машовец отметил, что российское командование уже ввело некоторые из этих подразделений и соединений в бой (под Волчанск и Покровск), хоть не набрало туда заявленной численности солдат, и может ввести другие формирования в качестве недоукомплектованных "объединенных сокращенных дивизионных тактических групп" в ближайшем будущем.

"Доклад Машовца, вероятно, не охватывает все резервные части и формирования, которые Россия недавно сформировала или формирует в настоящее время, хотя примечательно, что Россия уже задействовала элементы большинства этих формирований в боевых действиях", – указали в ISW.

По мнению аналитиков, хотя российские силы недавно добились заметных тактических успехов на востоке Украины, они не продемонстрировали способности захватывать оперативно значимые цели. Свою наступательную операцию Россия подготовила летом 2024 года за несколько месяцев и накопила оперативные резервы и ресурсы для этого. Но последние месяцы изнурительных боев значительно их ослабили.

Значительную часть оперативных резервов враг направил на наступательные операции в Донецкой и северной части Харьковской областей. Предполагается, что таким образов РФ отдала приоритет формированию оперативных резервов для поддержки наступательных операций на приоритетных участках фронта, а не их развитию на передовой для всего наступления в Украине.

Аналитики отмечают, что российские наступательные усилия на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года, продолжают приносить постепенные тактические успехи врагу на определенных участках фронта. Вместе с тем оперативно значимые успехи продолжат ускользать от захватчиков. Ведь Силы обороны ведут эффективную оборону в глубине вдоль линии фронта, нанося значительные потери оккупантам, медленно сдавая позиции, но не давая врагу добиваться более быстрых успехов на поле боя.

"ВСУ действительно сталкиваются с серьезными оперативными проблемами и ограничениями, которые предоставляют российским силам возможности добиваться тактических успехов. Однако у ВС РФ нет доступных людских ресурсов и материальных средств для продолжения интенсивных наступлений на неопределенный срок, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы, если не недели", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Россия истощает свой ресурс и ее план по наступлению на востоке Украины проваливается, указал также экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Эксперт подчеркнул: у РФ теперь опасаются, что армия Путина "сломает руки, ноги, спину" на украинском фронте, а ВСУ за несколько недель вернут себе все, что россияне захватывали месяцами.

