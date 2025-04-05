Россия замедлила темпы наступления на фронте с начала года – разведка Британии

В первом квартале 2025 года территориальные достижения российских оккупационных войск в Украине сократились. Враг, вероятно, захватил лишь 143 квадратных километра нашей территории – больше всего захватчикам удалось продвинуться в центральной части Донецкой области.

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Несмотря на это, Россия не улучшила свою оперативную позицию. Такие данные предоставили в разведке Великобритании, сообщили в Министерстве обороны страны.

В то же время Силы обороны Украины в марте осуществили успешные тактические контратаки, отбив часть позиций на Покровском направлении.

"Уровень российских наземных атак на нескольких направлениях был снижен в течение большей части марта 2025 года. Они начали активизироваться в конце месяца, однако это не привело к ускорению темпа продвижения", – говорится в сообщении.

Британские разведчики отметили, что скорость продвижения России снижалась ежемесячно начиная с ноября 2024 года. Тогда оккупантом удалось захватить более 700 квадратных километров территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время фиксируется рост потерь личного состава российских войск на полях боя в Украине при снижении темпов продвижения. Жизнь своих солдат РФ разменивает на тактические успехи, которые она оказывается неспособна конвертировать в оперативный прорыв, отметил военный эксперт Алексей Мельник.

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