Россия запустила "эксперимент" с новыми реактивными дронами-камикадзе для ударов по Украине: насколько они опасны и как бороться

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о применении врагом с начала 2026 года новой модификации дронов-камикадзе – "Герань-5" с реактивным двигателем. Эта информация вызвала у людей много вопросов, в частности, насколько они опасны и как им противодействовать. На эти вопросы мы и попытаемся ответить в сегодняшнем материале.

Прежде всего хочу отметить, что российские оккупационные войска уже не в первый раз пытаются экспериментировать с реактивными дронами-камикадзе. В 2025 году они довольно активно применяли аналог иранского Shahed-238.

По сути, на классический Shahed-136 был установлен реактивный двигатель, который позволял дрону развивать скорость до 500 км/ч и более. И это считалось главным преимуществом реактивного дрона-камикадзе, поскольку позволяло быстрее пролетать районы оперирования мобильных огневых групп (МОГ).

Основная задача таких дронов – прорыв заграждений МОГ. Но при этом недостатков у Shahed-238 было больше.

Скорость в 550 км/ч позволяет быстрее преодолевать расстояния и осуществлять прорыв районов с мобильными огневыми группами, но в то же время реактивный двигатель потребляет в разы больше топлива, чем четырехцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель Shahed-136. А это значительно снижает дальность полета дрона. Кроме того, реактивный двигатель дороже – таким образом, повышается себестоимость готовой продукции и усложняется технологический процесс сборки.

Также недостатком реактивного двигателя является его более интенсивное выделение тепла, что упрощает фиксацию и сопровождение цели средствами противовоздушной обороны и перехват посредством ПЗРК.

Но не менее важным было то, что планер классического Shahed-136 (аэродинамической схемы "летающее крыло", и без того уступающее дронам самолетного типа) при установлении реактивного двигателя получал еще меньшие возможности для совершения маневров.

Снижение маневренности и все остальные минусы, перекрывавшие главный плюс дрона – скорость, по всей видимости, и повлияли на то, что он не стал особо массовым и популярным средством террора у РОВ. Но появилась "Герань-5".

Что ты такое – "Герань-5"?

Многие заметили, что никогда не использую российское название "Герань-1" или "Герань-2", а оперирую их родными названиями Shahed-131, Shahed-136, Shahed-238, что подчеркивает, откуда пришло это средство террора, кто является главным спонсором российских маньяков в вопросах геноцида украинцев. Иран.

С "Геранью-5" история аналогичная, ведь это копия иранского реактивного дрона-камикадзе Karrar, немного адаптированного, модифицированного под нужды РОВ.

По основным боевым характеристикам Karrar мало чем отличается от серии Shahed, его реактивной линейки, то есть: боевая часть – массой до 90 кг, дальность полета – меньше классического Shahed-136 и немногим более 1 000 км. Возможность размещения на них ракет "воздух – воздух" с целью борьбы с украинской авиацией уже практиковалась на Shahed-136.

По показателям скорости Karrar схож с Shahed-238, имея при этом те же недостатки – повышенную тепловую сигнатуру, быстрый расход топлива и т.д.

Но особенностью Karrar является то, что, по данным ГУР МО Украины, их рассматривают как боевую нагрузку для штурмовиков Су-25 для удешевления применения и увеличения дальности полета. И тут возникают вопросы.

Если дальность полета Karrar посредством пуска с Су-25 можно увеличить, то вот удешевление применения дрона – это какая-то странная концепция.

Дело в том, что стоимость одного часа полета штурмовика Су-25 (операционные расходы, топливо, техобслуживание, износ техники и т. д.) это приблизительно 7 млн рублей, или около 55 тысяч долларов. То есть среднестатистическая стоимость производства Shahed-136 в Алабуге. В свою очередь, каждый такой полет Су-25 – на грани катастрофы, ведь Россия не производит эти самолеты, а их ресурс выработан до предела.

Поэтому экономия тут выглядит крайне странно.

Выводы

На сегодняшний день применение Karrar/"Герань-5" представляет единичные случаи. Очевидно, что это эксперимент, испытание нового средства террора в комбинации с классическими Shahed-136.

Сам по себе дрон-камикадзе нельзя назвать неким "вундерваффе". Единственное, чем он может кардинально отличаться от предыдущих средств террора, – так это вероятной возможностью пуска посредством штурмовика Су-25. Однако это не удешевляет, а значительно удорожает применение каждого такого средства, и без того явно превышающего по себестоимости Shahed-136.

С другой стороны, противник может использовать их с целью прорыва и обхода районов концентрации мобильных огневых групп, на небольших дистанциях, а также для истощения ПВО – вынуждая задействовать зенитно-ракетные средства для перехвата.

По всей видимости, РОВ пытаются сделать выбор между Shahed-238, от которого они явно не остались в восторге, и Karrar/"Герань-5".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".