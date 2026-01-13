Враг создает 'клещи' на юге, но сил на два наступления у него нет. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия продолжает активные действия не только на Покровском направлении, но и на других участках фронта. В частности, была неудачная попытка формирования плацдарма на Сумщине. Враг не отказался от идеи создания "буферной зоны" в украинском приграничье. Тем не менее далеко не все участки фронта действительно важны для него, а сил и средств на две масштабные наступательные операции у противника просто нет.

На сегодняшний день в приоритете у противника остается захват всей Донецкой области. Поэтому при условии прекращения оборонительной операции в Покровске и Мирнограде высвободившиеся силы враг может направить на захват либо Славянско-Краматорской агломерации, либо позиций в Запорожской области, где уже сейчас наметились признаки готовящегося полуокружения – "клещей".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– По сообщениям наших защитников, враг пытается создать плацдарм на Сумщине. К счастью, Силы обороны срывают эти планы и удерживают позиции. По вашим оценкам, активизируясь на этом участке, может ли враг преследовать иную цель, кроме цели отвлечения наших сил и средств?

– Вновь возвращаемся к разговору, который был у нас примерно полгода тому назад. Тогда мы пришли к выводу, что задача, которую Путин поставил в мае 2024 года в части создания буферной зоны на территории украинского приграничья, остается актуальной. Соответственно, противник на Сумском направлении пытается создать этот плацдарм, атакуя наши рубежи и позиции там, где бои уже происходили. Как известно, Юнаковку он взял под контроль и сейчас пытается активно действовать несколько восточнее. Но, опять же, цель совершенно очевидна – создание так называемой буферной зоны.

Россияне серьезно переживают по поводу того, что украинские диверсионно-разведывательные группы, штурмовые подразделения действуют в российском приграничье. Например, в Теткинском и Глушковском районе до сих пор находятся украинские Силы обороны, которые долгое время, еще со времен Курской операции, продолжают удерживать часть территории Российской Федерации. Поэтому противник ищет слабые места в нашей обороне, и там, где их находит, он пытается атаковать.

Не думаю, что сейчас будет остро стоять вопрос в части угрозы областному центру Сумской области. У противника просто нет такого огромного количества ресурсов – он задействует относительно небольшие силы и средства. Но то, что мы вынуждены рефлексировать на эту активизацию вражеских действий, очевидно.

Тут можно провести определенные параллели. Некоторые силы и средства, которые у нас ранее были на Гуляйпольском направлении, мы перекинули для того, чтобы усилить нашу группировку, действующую в районе Покровска и Мирнограда. Противник воспользовался этим и атаковал наши позиции в районе Гуляйполя. И сейчас мы имеем огромнейшие проблемы и в самом Гуляйполе, и в населенных пунктах, которые находятся западнее.

То есть фактически противник имеет возможность инфильтроваться сквозь Гуляйполе и атаковать сверхмалыми штурмовыми группами населенные пункты, которые находятся западнее от этого города. Это создает для нас очень серьезные проблемы в части удержания наших группировок, в том числе на Ореховском направлении. Если мы посмотрим на карту DeepState, то она достаточно красноречива. Ситуация тут тревожная.

Если противник сможет накопить серьезные ресурсы западнее от Гуляйполя, то не только наши части, находящиеся в районе этого населенного пункта, могут оказаться в оперативном окружении – может возникнуть серьезная угроза для наших защитников Орехова. Фактически с левого фланга нашей обороны вполне реально может быть создана предпосылка для того, чтобы наши защитники попали в достаточно сложную ситуацию.

Плюс трасса Орехов – Новониколаевка. Это рокадная дорога, и она также может оказаться вначале под огневым воздействием противника, а затем, если у него будет возможность развивать свой успех, то фактически мы сможем говорить уже не о тактических эпизодах успешных действий противника, а об оперативно-тактических, ведь в таком случае он сможет продвигаться глубиной в десятки километров по широкой линии фронта. Это, в свою очередь, создаст серьезные проблемы для всей нашей группировки, действующей на этом участке фронта.

Бои, которые сейчас идут западнее и восточнее Степногорска, свидетельствуют о том, что фактически противник пытается взять этот населенный пункт в "клещи". Они также абсолютно очевидны. Если мы немножко увеличим карту, то увидим, что вокруг Орехова начинают формироваться "клещи" оперативного полуокружения. Да, пока они еще находятся в зачаточном состоянии, тем не менее тенденции достаточно тревожные.

– Если взглянуть на карту DeepState и посмотреть на то, что происходит на самом горячем участке фронта, на Покровском и Мирноградском, то можно увидеть, что фактически эти города уже захвачены врагом. Вблизи закрашенных красным участков можно увидеть серую зону, то есть территории, где продолжаются бои. Допускаете ли вы, что уже в ближайшие недели или даже дни оборона этих городов может прекратиться и тогда у врага высвободятся существенные ресурсы? Если да, куда они могут быть направлены?

– Да, безусловно, ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается крайне сложной, но я бы достаточно скептически воспринимал то, что фиксируют наши осинтеры и мониторинговые каналы. Ведь по какому принципу они действуют? Они видят фото- и видеоподтверждение "флаговтыка" российской армии и на этом основании вносят изменения в расположение как вражеских, так и украинских Сил обороны. То, что в Покровске и в Мирнограде сплошная серая зона, не значит, что противник имеет тотальное преимущество и полностью контролирует эти населенные пункты.

Там скорее чересполосица: есть пункты обороны противника, есть пункты обороны украинских Сил обороны. Но то, что есть тенденция к обострению, совершенно очевидно. Противник имеет тотальное преимущество в живой силе и технике. Более 150 тысяч вражеских сил сосредоточено на этом участке фронта.

Но я вновь повторюсь: ключевой фактор даже не в том, что противник имеет тотальное преимущество в живой силе и не очень переживает по поводу большого уровня потерь. Проблема для наших защитников в нестабильной логистике.

Два населенных пункта: с одной стороны Гришино, с другой стороны Родинское. Между ними серая зона, которая является зоной логистического обеспечения нашей группировки, действующей в районе Покровска и Мирнограда. Я могу предположить, что сейчас наши Силы обороны проводят определенные маневренные действия в части сокращения линии боевого столкновения, отвода наших сил и средств из некоторых районов Покровска и Мирнограда ведения арьергардных боев.

Как долго этот процесс будет происходить, не могу сказать, ведь очевидно, что такие истории вряд ли будут доведены до сведения широкой общественности до момента их окончания, дабы не создавать серьезные проблемы для наших защитников, которые ведут такого рода боевые действия. Но то, что эти решения абсолютно рациональны, исходя из соотношения сил и средств, для меня очевидно.

В любом случае, если у противника высвобождается достаточно большое количество сил и средств, я полагаю, он их все-таки будет направлять для того, чтобы масштабировать свое давление на южные города, на ту же городскую агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

Прежде всего потому, что плечо перемещений сил и средств достаточно небольшое и противнику крайне важно дать понять всей мировой общественности, всем участникам переговорного трека, что российская армия способна силой своего оружия достигать соответствующих результатов. Хотя, с учетом того, что ситуация в направлении Гуляйполя и западнее для нас остается достаточно сложной, не следует исключать вариант, что противник может часть сил и средств, задействованных сейчас на Покровском или Мирноградском направлении, перекинуть в район Гуляйполя, дабы еще более усилить давление на наших защитников, действующих на этом участке фронта.

Но следует сказать, что здесь и сейчас противник не имеет возможности одномоментно реализовывать две военные операции оперативно-тактического уровня – ему банально не хватает резервов и ресурсов, ведь бои, которые он ведет путем стачивания своей живой силы, выхолащивают его наступательный потенциал.

Да, частично потери компенсируются поступлением живой силы, в том числе и тех, кого российские эмиссары собирают в странах Азии и Африки, но этого явно недостаточно для того, чтобы масштабировать боевые действия. Однако совершенно очевидно, что для противника приоритетной целью является захват всей Донецкой области. Поэтому вполне возможно, что он будет концентрировать свои усилия там.

Если же он увидит серьезную слабость нашей обороны на Запорожском направлении, вполне возможно, что он внесет коррективы в свои планы и может масштабировать свои действия на территории Запорожской области. Все остальные участки фронта – север Харьковской области, бои в районе Купянска, на территории Сумской области, на Херсонщине – все-таки второстепенные. Противник действует там малыми силами и средствами не потому, что не хочет, а потому, что не имеет возможности масштабировать там свои действия.