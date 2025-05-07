Россия запустила по Украине 187 дронов: силы ПВО уничтожили 81 БПЛА

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и дроновыми атаками. Ночью 7 мая захватчики в очередной раз запустили десятки БПЛА и ракеты.

Видео дня

Согласно официальной информации Воздушных сил ВСУ, с 20:30 6 мая по 13:30 7 мая атака была осуществлена 187 дронами-камикадзе "Шахед" и имитаторами, а также пятью баллистическими "Искандерами"-М/KN-23.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 81 БПЛА и две ракеты (по состоянию на 14:30 среды). Также 64 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Известно, что свои дроны противник запускал в несколько волн из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Баллистические ракеты россияне запускали из направлений Курска, Таганрога и Брянска.

В ВС Вооруженных сил Украины добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донетчина и Запорожье.

Как писал OBOZ.UA:

– Из-за российского обстрела в Шевченковском районе Киева погибли двое мирных жителей. Там обломки российского БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом, возник пожар. Тела обнаружили пожарные во время устранения возгорания.

– Также есть раненые гражданские. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника и подчеркнул: только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!