Россия запустила по Украине "Калибры" и "Шахеды": каким регионам грозит опасность

После полуночи 14 ноября по всей Украине прозвучала воздушная тревога, потому что Россия подняла в небо несколько самолетов МиГ-31К, носителей "Кинжалов". Еще раньше враг запустил по нашей территории дроны-камикадзе типа "Шахед", а также ракеты морского базирования "Калибр".

О том, что агрессор отправил свои МиГ-31К на вероятно боевой вылет, стало известно примерно в 00:25. Telegram-канал monitor заявлял, что, по состоянию на 00:33, взлетели по меньшей мере четыре таких самолета.

Призываем не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях до отбоя!

Хроника вражеского обстрела

Первые "Шахеды" зафиксировали над нашей территорией еще вечером 13 ноября, после 17:15. Новые и новые группы продолжали движение по Украине и ночью: по состоянию на 00:25 их в нашем воздушном пространстве насчитывалось, по приблизительным расчетам, более 100.

Примерно в 00:15 новых суток появились данные, что российские захватчики запустили КР "Калибр" из акватории Черного моря.

Минут через 15 агрессор активизировал МиГ-31К – носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал", которые представляют угрозу для всех регионов страны.

Около 00:40 на Киевщине прогремели взрывы, предварительно, из-за аэробаллистики. Сообщество monitor считает, что "Киндажалы" запускались парами, по две штуки, а всего их было четыре.

Дополняется...