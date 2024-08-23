РФ запустила 'Шахеды' и ракеты, раздавались взрывы: в каких областях объявлена воздушная тревога

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 23 августа, в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Кроме того, была угроза применения врагом баллистического вооружения с северного направления.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. По состоянию на 00:45 воздушная тревога была объявлена в северных и южных регионах.

В 00:49 мониторинговые каналы предупредили о пуске оккупантами баллистики на Черкассы. Местные каналы в Telegram писали, что в регионе было слышно взрывы. Глава ОВА Игорь Табурец заверил, что работают силы ПВО.

Движение ударных БПЛА было зафиксировано из Херсонщины на Николаевщину, северо-западным курсом.

Угроза по состоянию на 00:50 была для города Миргород на Полтавщине, а также для Кировоградской и Черкасской областей.

Напомним, армия страны-агрессора России в ночь на четверг, 22 августа, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию нашего государства с северного направления.

В ночь с 20 на 21 августа Россия также атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. По предварительной информации, в сторону Киева враг запустил в десяток БПЛА, но силами и средствами ПВО они были сбиты.

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