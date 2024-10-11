Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в каких областях раздается тревога

Войска страны-агрессора России вечером в пятницу, 11 октября, снова запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Кроме того, оккупанты ночью поднимали в небо истребитель МиГ-31К – носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Видео дня

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 23:20 тревога была объявлена во всех регионах Украины.

По данным мониторинговых каналов, в России подняли в небо два истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Отбой по МиГ был объявлен около полуночи.

"Шахеды" залетели на территорию Украины из северного и южного направлений. По состоянию на 23:00 БПЛА фиксировались в районы город Днепр, на юге Николаевщины и на юге Херсонщины.

Позже вражеские БПЛА зафиксировали в Харьковской и Сумской областях.

В 23.30 в ВС сообщили, что все "Шахеды" продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

Обновление по движению "Шахедов" по состоянию на 23:50:

– БпЛА в районе Сум, курсом северным;

– БпЛА в Днепропетровской области: в районе Павлограда, Зачепиловки, несколько "Шахедов" в районе Кривого Рога;

– БпЛА из Днепропетровщины направляются на Полтавщину северным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 11 октября отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 29 из 66 дронов, остальные тоже не достигли целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!