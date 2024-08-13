Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Вечером в понедельник, 12 августа, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, в этот раз – с южного и северного направлений.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Дроны, запущенные из Приморско-Ахтарска, сначала долетели до Херсонской области.

Оттуда тревога распространилась на Николаевщину и Кировоградщину.

"Шахеды", которые россияне запустили из района Курска, атаковали Сумскую и Черниговскую области.

Позже в ВС ВСУ рассказали, что БПЛА врага в Херсонской области двигаются в направлении Черного моря, есть угроза для Одесской области.

Жителей Полтавщины предупредили о движении БПЛА из Кировоградской области. Группа "Шахедов" в Николаевской области двигалась в северо-западном направлении, а маршрут движения БПЛА на Черниговщине и Сумщине постоянно менялся.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны 11 августа сбили 53 из 57 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину. Враг также применил против мирных городов баллистику – четыре северокорейские ракеты.

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