Россия запустила 'Шахеды' с юга: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

В ночь на воскресенье, 1 сентября, российские оккупационные войска устроили очередную дроновую атаку на Украину. Враг запустил дроны-камикадзе типа Shahed с юга.

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Областями начала распространяться воздушная тревога. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Первоначально их фиксировали в Херсонской области. "Шахеды" с Херсонщины курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога", – добавили военные.

Также новая группа "Шахедов" двигалась из Запорожской области на Херсонскую.

Тревога распространилась на Кировоградскую область.

В Днепропетровской области объявили отбой, добавилась тревога в Одесской.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 августа Россия вновь устроила ракетно-дроновую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 российских "Шахеда". Еще 25 дронов упали сами, а три – улетели в Беларусь и РФ.

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