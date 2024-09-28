Россия запустила ударные дроны по Украине: куда летят 'Шахеды' и в каких областях звучит воздушная тревога

Вечером в субботу, 28 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

Видео дня

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала она возникла для Сумской области.

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, двигается в западном направлении", – говорится в сообщении.

Позже вражеские дроны начали залетать с юга. "Очередная группа вражеских БПЛА в Херсонской области – в направлении Николаевщины", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 сентября Россия снова атаковала Украину. В воздушном пространстве нашей страны фиксировались 77 средств воздушного нападения противника. Украинские воины уничтожили 69 российских дронов-камикадзе и две ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!