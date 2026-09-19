Россия завербовала несколько десятков наемников из Йемена для войны против Украины: раскрыта схема

Служба внешней разведки установила личности около трех десятков граждан Йемена, которых Россия планирует отправить на войну против Украины. Все они были завербованы с помощью административного механизма вербовки, налаженного в России.

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Сначала йеменцев при участии военных структур РФ легализовали на территории России, следующим шагом должно было стать заключение контрактов на военную службу. Подробности схемы раскрыли на официальных ресурсах СВР.

Россия вербует йеменцев на войну против Украины

Согласно сообщению, Служба внешней разведки Украины установила как минимум 27 граждан Йемена, которых российская сторона планирует привлечь к войне против Украины. К оформлению этих людей непосредственно причастны военные структуры РФ, что, как считают в разведке, свидетельствует о выстроенном административном механизме вербовки.

"В июле 2026 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске лейтенант К. Первушин обратился в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой легализовать пребывание отдельных граждан Йемена на территории России. Цель обращения – после легализации с этими людьми планировали заключить контракты на военную службу", – говорится в сообщении.

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Юридической основой для такой легализации стал указ российского диктатора Владимира Путина № 821 от 5 ноября 2025 года, который ввёл временный порядок принятия в гражданство РФ и выдачи вида на жительство. Формально документ является миграционной нормой, однако на практике он используется как инструмент поставки живой силы для войны против Украины.

По устоявшейся схеме сначала иностранца легализуют в РФ по упрощенной процедуре, а уже потом оформляют на контрактную службу.

"Таким образом, вербовка иностранных граждан в армию РФ приобретает системный характер с привлечением пограничной службы ФСБ и профильных военкоматов", – отметили в СЗР.

Там также опубликовали документы идентифицированных потенциальных наемников. Среди них есть йеменцы, родившиеся в 2006 и 2007 годах. Таким образом, Кремль готов посылать на смерть совсем молодых людей, пообещав им деньги и легальный статус в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в ряды армии РФ завербовано почти три тысячи наемников из Африки.

Сотни из них уже были уничтожены на поле боя в Украине.

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