В ряды армии РФ завербовано почти три тысячи наемников из Африки: сотни уже погибли

Россия завербовала в ряды оккупационной армии не менее 3 тыс. наемников из Африки. Набор "пушечного мяса" государство-агрессор проводит как минимум в 37 странах континента.

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Почти полтысячи африканских наемников уже были ликвидированы, десятки – попали в плен к Силам обороны Украины. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос "Суспільного".

Что известно

Россия не ограничивается уничтожением в войне против Украины собственного населения в промышленных масштабах. Свежую "пушечное мясо" Москва ищет и за пределами РФ, в частности на Африканском континенте.

По данным МИД, по меньшей мере 2982 человека из 37 африканских стран были завербованы в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Почти полтысячи из них заплатили жизнью за имперские амбиции России: известно о 486 погибших.

По данным МИД, на территории Украины в качестве военнопленных находятся 35 граждан из 17 африканских стран. Наибольшее количество российских наемников родом из Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

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"Для вербовки африканцев российские спецслужбы применяют широкий арсенал манипулятивных методов, направленных на принуждение и обман, в частности под предлогом трудоустройства на гражданскую работу или обучения, обещая высокое материальное обеспечение, перспективы получения гражданства РФ или других миграционных и социальных преимуществ. Во многих случаях иностранцев заставляют подписывать военные контракты на русском языке под угрозой депортации или лишения свободы", – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Украина пытается противодействовать усилиям России по вербовке наемников в Африке. Украинские дипломатические представительства в странах континента регулярно сообщают национальным правительствам о фактах вербовки их граждан Россией.

Кроме того, Украина проводит соответствующие информационные кампании в странах, где имеются украинские дипломатические представительства.

Кроме того, МИД и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными создали специальный сайт с возможностью выбора английского и французского языков, а также суахили.

""Веб-ресурс содержит проверенную информацию о методах российского рекрутинга, показания пострадавших, аналитические материалы, практические рекомендации для потенциальных жертв и их семей, а также механизмы сообщения о деятельности вербовщиков", – сообщили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГУР идентифицировало ликвидированного в Украине наемника из Филиппин, который воевал на стороне России. Стать частью оккупационной армии РФ его подтолкнула жажда "легких денег".

Также в военной разведке Украины рассказали о ликвидированных наемниках России из Кыргызстана. Они приехали в Россию на заработки, а вместо этого оказались на передовой.

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