Россия, обещая высокие заработки, продолжает вербовать иностранных трудовых мигрантов для участия в войне против Украины. На самом деле большинство из них после непродолжительной подготовки оказываются на передовой, где нередко гибнут уже в первые недели службы.

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Украинская разведка установила личности ещё двух граждан Кыргызстана, которые после подписания контрактов с оккупационной армией были ликвидированы нашими защитниками. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

По информации украинских разведчиков, речь идет о 40-летнем Алексееве Денисе Евгеньевиче и 43-летнем Тагаеве Дастане Ажимудиновиче.

Что известно о ликвидированных иностранцах

Так, Алексеев подписал контракт с российской оккупационной армией 5 мая 2026 года в Москве. Его зачислили на должность стрелка 1-го разряда, а после непродолжительной подготовки отправили воевать в Донецкую область. Уже в середине июня Силы обороны Украины ликвидировали наемника вблизи населенного пункта Липовое.

До заключения контракта гражданин Кыргызстана, вероятно, находился в России в качестве трудового мигранта. Незадолго до этого он потерял паспорт и оформил новый документ через посольство своей страны.

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Другим был идентифицирован наемник Тагаев, который находился в Новосибирске в качестве трудового мигранта. В сентябре 2025 года во время полицейского рейда его привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России и оштрафовали.

Несмотря на это, мужчина ещё некоторое время работал в РФ. Однако из-за давления со стороны российских силовиков, а также угрозы тюремного заключения из-за проблем с документами он в конце концов подписал контракт с российской армией.

После краткой военной подготовки Тагаева отправили на фронт. Уже в июне 2026 года он погиб в боях на Запорожском направлении.

В ГУР подчеркнули, что для иностранцев, втянутых Россией в войну против Украины, единственной возможностью спасти жизнь остается добровольная сдача в плен через безопасный чат-бот государственного проекта "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях уже прошло более 200 агитационных встреч.

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