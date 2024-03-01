Россия заявила, что готова передать Украине тела якобы погибших в катастрофе Ил-76: Лубинец отреагировал

Российский омбудсман Татьяна Москалькова заявила, что Россия якобы готова передать Украине тела военнопленных, якобы погибших на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 24 января. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия спекулирует на этой теме и по его требованию до сих пор не предоставила официальные списки и не подтвердила факт гибели военнопленных.

В этой связи Украина требует прозрачного расследования и доступа к месту падения самолета. Об этом он написал в своем Telegram-канале, а также сказал в комментарии СМИ.

Так, Москалькова заявила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".

Она уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем, которому она якобы "дала все ответы на вопрос об инциденте".

"По телам - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - заявила Москалькова.

Со своей стороны Лубинец заявил, что на 1 марта не получил от России никаких официальных данных о возможной гибели украинских военнопленных во время падения Ил-76 в РФ.

"Моя позиция максимально последовательна: я остаюсь во мнении, что РФ снова спекулирует на проблеме Ил-76, который упал 24 января. Официально могу вам подтвердить факты: по состоянию на данный момент я не получил ни официальных списков, ни другой информации", – сказал он.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина требует прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения).

Кроме того, он добавил, что поднимает вопрос возвращения всех граждан Украины – детей, заложников, военнопленных – и репатриации тел украинских героев во время каждой коммуникации по разным каналам.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три человека сопровождения, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин накануне обвинил в сбыте самолета Украину – по его словам, это якобы было осуществлено ракетой ЗРК Patriot.

Напомним, что ранее в ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что агрессор не проявляет готовности передать Украине тела и не дает фото тел.

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