Россия знала, что Украина задумала наступление на Курщину и даже готовилась к этому: документы раскрыли неожиданные данные – Guardian

Российское военное командование предусматривало возможность вторжения украинских сил в Курскую область. Более того, оно на протяжении нескольких месяцев составляло планы по предотвращению такого развития событий.

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Документы, свидетельствующие об этой подготовке, украинские воины нашли на брошенных россиянами позициях на Курщине. Об этом пишет The Guardian.

Обнаруженные документы иллюстрируют возникший в российских войсках после начала украинской операции хаос. Также из них следует, что российское командование испытывало беспокойство из-за морального положения среди военнослужащих на Курщине, усилившегося после самоубийства одного из срочников, "находившегося в длительной депрессии из-за службы в российской армии".

Помочь деморализации российских военнослужащих, свидетельствуют найденные документы, командование в РФ решило экзотическим путем: командирам подразделений было направлено указание обеспечить ежедневное "потребление" оккупантами пропаганды российских государственных СМИ. Это, полагали российские генералы, поможет поддерживать их "психологическое состояние".

The Guardian уточняет, что журналистам не удалось независимо подтвердить подлинность документов, хотя у них есть все признаки настоящей документации росармии. Документы, найденные украинскими спецназовцами, связаны с российским министерством внутренних дел, ФСБ и армией, они были обнаружены в покинутых россиянами админзданиях в Курской области.

"Некоторые документы являются печатными приказами, распространенными в разные подразделения, в то время как другие являются рукописными журналами, в которых записываются события и проблемы в конкретных подразделениях. Самые первые записи датированы концом 2023 года, а последние документы появились всего за шесть недель до того, как Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа.

Издание отмечает: начало Курской операции Сил обороны стало полной неожиданностью не только для западных партнеров Украины, но и для значительного числа украинских чиновников. Секретность удалось обеспечить благодаря тому, что к разработке плана была привлечена небольшая группа людей. Однако для РФ, похоже, такой сценарий не был такой уж неожиданностью. Ведь из найденных документов следует: российское командование в течение нескольких месяцев предупреждало командиров на местах о возможном вторжении ВСУ на Курщину и о том, что Силы обороны могут попытаться захватить Суджу, что в конце концов и произошло чуть больше месяца назад.

Так, один из документов, датированный еще 4 января 2024 года, предупреждает о возможности прорыва государственной границы украинскими вооруженными формированиями, а также содержит приказ об усилении подготовки к отражению любой атаки.

Еще одно предупреждение командиры подразделений российских войск в Курщине получили 19 февраля. Тогда командование предостерегало их о планах Украины по "скорому наступлению из Сумской области на территорию России на глубину 80 км". Целью операции называлось создание коридора на четыре дня перед прибытием основных подразделений украинской армии на бронетехнике.

Эпопея с оговорками и приказами в рамках подготовки к украинскому наступлению на Курщине продолжилась и в марте. В середине месяца подразделения на местах получили приказ усилить оборону и "организовать дополнительные учения руководства подразделениями и опорными пунктами по правильной организации обороны" для подготовки к наступлению.

К середине июня российское командование уже владело более конкретной информацией о намерениях украинцев. Оккупантов в Курской области предупреждали о планах Украины по продвижению "в направлении Юнаковка-Суджа с целью взятия под контроль Суджи" (что и произошло в августе этого года).

Предупреждали тогда командиров на местах и попытки украинских защитников нарушить российскую логистику в регионе путем уничтожения мостов через реку Сейм (что также было воплощено в жизнь).

В этом же документе содержалась констатация факта, что российские части, дислоцированные в регионе, "в среднем укомплектованы только на 60-70% и в основном состоят из резервов со слабой подготовкой". То есть о низком качестве войск на Курщине российское командование знало еще в июне, однако, судя по всему, ничего не было сделано для изменения ситуации.

Уже после начала украинского наступления 6 августа российские солдаты массово убегали со своих позиций, поэтому через неделю Украина установила контроль над значительной российской территорией, включая Суджу. При этом о том, насколько панически россияне "отрицательно наступали" из Суджи и близлежащих населенных пунктов, по словам украинских воинов, свидетельствует тот факт, что они не попытались ни вывезти, ни уничтожить свои документы.

"Документы дают представление о тактике России за последний год, в одном случае речь идет о необходимости создания приманочных траншей и позиций, чтобы запутать украинские разведывательные беспилотники. "Создать макеты танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат и периодически их перемещать" говорится в одном из приказов. Он также содержит требование отправить на позиции-приманки по несколько солдат, чтобы они ночью жгли там костры", – говорится в материале.

Ввести в заблуждение Силы обороны Украины россияне также рассчитывали посредством переговоров по радиосвязи, в которых бы упоминались позиции-приманки. Российское командование рассчитывало, что переговоры перехватят украинские военные.

В то же время, украинские аэроразведчики, которые на протяжении нескольких недель вели разведку в этом районе, не увидели ни одного подтверждения существования таких позиций где либо, кроме спущенных на места приказов.

Также The Guardian констатирует, что еще в разосланных в марте документах содержалось предупреждение о том, что украинские диверсанты работают в российском тылу, переодеваясь в российскую военную форму.

"Для предотвращения проникновения противника в наши боевые порядки... командирам ввести использование опознавательного маркера варианта n6, изготовленного из материалов шириной 8 см, который крепится с помощью невидимой ленты", – приказывали тогда командирам подразделений на местах представители высшего командования.

Также найденные документы разоблачают серьезные проблемы с моральным состоянием российских оккупантов.

"Анализ текущей ситуации по самоубийствам показывает, что вопрос гибели военнослужащих в результате суицидальных инцидентов остается напряженным", – говорится в одном из документов.

Этот документ содержит также рассказ о самоубийстве российского срочника, который 20 января на посту выстрелил себе в живот.

"В ходе расследования инцидента установлено, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психический срыв, вызванный его продолжительным депрессивным состоянием в связи со службой в российской армии", – говорится в рукописном протоколе инцидента.

Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, командирам подразделений тогда приказывали выявлять военнослужащих, которые "психически не готовы к выполнению служебных обязанностей или склонны к девиантному поведению, и организовывать их перепрофилирование и перевод в военно-медицинские учреждения".

Остальных же командиры должны были "мотивировать" 5-10-минутными ежедневными и часовыми недельными "политическими инструктажами", которые, по замыслу, должны были быть направлены "на поддержку и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".

Напомним, ранее в ISW заявили, что Кремль хочет вытеснить ВСУ из Курщины до середины октября. К концу же второго месяца осени Кремль требует от оккупационной армии создать "буферную зону" в приграничье Украины.