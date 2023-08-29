Россияне активизировали поиск проукраински настроенных граждан на оккупированных территориях, – Маляр

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей наблюдается попытка ФСБ РФ усилить контроль над гражданами, проявляющими патриотические настроения, и подавить их активности. С этой целью захватчиками было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российские военнослужащие тщательно проверяют мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram. По ее словам, оккупанты также усилили и распространение пропаганды.

"На временно оккупированной территории Украины российская оккупационная "власть" пытается все больше усиливать меры по недопущению распространения проявлений проукраинских настроений среди населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для достижения этой цели российские оккупационные силы разрабатывают и внедряют методы непрерывного и ситуативного реагирования на выражения патриотических настроений среди граждан. Это осуществляется через реализацию плановых и внезапных проверок, введение репрессивных мер и специальных пропагандистских мероприятий.

Начиная с августа текущего года, российские оккупационные "власти" на временно подконтрольной ими территории Запорожской области начали активно внедрять грантовую программу под названием "Россия: страна возможностей". Под прикрытием поиска и поддержки талантливой молодежи среди местных жителей эта программа фактически направлена на агрессивное распространение пророссийских и антиукраинских взглядов.

Кроме того, представители ФСБ РФ активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан.

По словам Анны Маляр, было зафиксировано увеличение числа мобильных контрольных пунктов, на которых российские военнослужащие проводят полные проверки мобильных телефонов, особенно на наличие сим-карт от украинских операторов у гражданских лиц.

"В то же время российские оккупанты время от времени без предупреждения запрещают перемещение граждан в населенных пунктах, в которых выявляют признаки проукраинских настроений населения", — пишет замминистра обороны.

Так, 24 августа текущего года был неожиданно введен запрет на перемещение граждан в и из населенного пункта Великие Копани на временно оккупированной территории в Херсонской области. Причиной для блокирования этого населенного пункта явилось якобы обнаружение государственной символики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань, что на западе от Херсона. Во временно оккупированном городе у захватчиков введен режим повышенной боеготовности.

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