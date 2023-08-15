Россияне активно сносят дома в оккупированном Мариуполе: счет идет на сотни. Фото

Российские оккупанты продолжают сносить многоэтажки во временно подконтрольном им Мариуполе. На сегодня снесено уже 465 многоквартирных домов, без крыши остались еще более 51 тысячи местных жителей.

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Как пояснил советник Мариупольского мэра Петр Андрющенко, захватчики проводят "новую строительную политику", обещая возвести новые высотки вместо поврежденных старых. Однако темпы их работы большого энтузиазма на этот счет не вызывают.

"Общее количество квартир в снесенных домах составило 33 480. В целом планируется раздать квартир мариупольцам в течение 2023-2024 года – 4894. При этом строительство бесплатного жилья в обмен на разрушенные квартиры не планируется", – написал представитель горсовета.

Новые жилые районы предусматривают только ипотеку для местных жителей, либо служебные метры для самих оккупантов. В качестве примера "большой стройки" Андрющенко показал, как выглядит Драмтеатр в центре Мариуполя, разрушенный авиабомбой России еще весной прошлого года – крупнейший объект инфраструктуры остается сплошной руиной.

"Ну что, ждуны! Где жить будете? О воображаемых 280 тысячах вернулось домой вообще умолчу…", – с невеселой иронией заключил автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали массово скупать жилье в разрушенном ими Мариуполе. Однако большинство новоселов интересуют не квартиры в оккупированном городе, а возможность нажиться на выплатах от государства.

Впрочем, квартиры в панельных новостройках, возведенных на скорую руку и которые инспектировал диктатор Путин, продаются по цене в 980 тыс. грн. При этом жилье должны были бесплатно выдавать местным жителям, которые в результате разрушения жилого сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир.