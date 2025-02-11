Россияне атаковали КАБами Сумщину: двое гражданских погибли, есть разрушения. Фото

Российские оккупанты снова применили запрещенные международным правом методы ведения войны. 11 февраля враг сбросил две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру в Краснопольской громаде Сумской области.

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В результате авиаудара погибли два человека. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По данным следствия, около 15:00 российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре, применив, вероятно, две управляемые авиационные бомбы.

В результате атаки погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, а также повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства и здания.

Правоохранители и прокуроры документируют последствия обстрела.

Следователи Службы безопасности Украины ведут досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 6 февраля российский самолет выпустил три КАБа по Миропольской общине. В результате атаки двухэтажный многоквартирный жилой дом потерпел разрушения.

Также российские оккупационные войска в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". По предварительным данным, вражеский дрон ударил по автостоянке перед жилым домом.

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