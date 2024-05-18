Россияне атаковали с беспилотника гражданских в Херсонской области: погиб мужчина

Страна-оккупант продолжает обстреливать мирное население Херсонщины. В субботу, 18 мая, военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на двух жителей области, один человек погиб.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Отмечается, что оккупанты атаковали из беспилотника людей в Станиславе примерно в 17:20.

"От полученных ранений погиб мужчина 1984 года рождения. Мои соболезнования родственникам и близким…", – говорится в сообщении чиновника.

Также получила ранения 42-летняя женщина, ей оказывается медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову днем 17 мая, в результате чего погибли четыре человека, еще 35 получили ранения.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали Одесщину ракетами. Разрушения подверглись складским помещениям частных предприятий пищевой промышленности. В одном из мест попаданий вспыхнул мощный пожар. Сообщалось о жертве и восьми пострадавших.

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