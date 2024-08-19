Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Идут девятьсот восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников на Донбассе и наносит авиа-удары по приграничью Сумщины.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 19 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 78 боевых столкновений, горячая ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

Российские обстрелы

От циничных авиаударов из воздушного пространства российской федерации страдают приграничья Сумщины. От бомбежек сегодня пострадали районы населённых пунктов Хотинь и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудара НАРами по Порозку.

Также под бомбежку вражеской авиации попали Липцы Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты совершили четыре бесполезных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боеприкосновений. Враг наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Пока половина атак продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площадки.

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боеприкосновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще ведутся три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку от Ивановского и Андреевки. Возле последней боестолкновения продолжается.

На Торецком направлении кафиры увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецкая, Железного и Нелиповки. Семь боев завершено, еще два – продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиново, Николаевка, Птиче, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, пять боеприкосновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз тщетно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времивском направлении противник задействовал для ударов авиацию – трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

В Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. Нанесли авиаударов почти шестидесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1120 военнослужащих российской армии. За 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 600 470 человек.

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