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Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Надежда Данищук
War
3 минуты
1,7 т.
Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Идут девятьсот восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников на Донбассе и наносит авиа-удары по приграничью Сумщины.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 19 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 78 боевых столкновений, горячая ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

Российские обстрелы

От циничных авиаударов из воздушного пространства российской федерации страдают приграничья Сумщины. От бомбежек сегодня пострадали районы населённых пунктов Хотинь и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудара НАРами по Порозку.

Также под бомбежку вражеской авиации попали Липцы Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты совершили четыре бесполезных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Купянском направлении произошло восемь боеприкосновений. Враг наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Пока половина атак продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площадки.

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боеприкосновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще ведутся три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку от Ивановского и Андреевки. Возле последней боестолкновения продолжается.

На Торецком направлении кафиры увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецкая, Железного и Нелиповки. Семь боев завершено, еще два – продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиново, Николаевка, Птиче, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, пять боеприкосновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

Россияне бомбят авиацией приграничья Сумщины и атакуют на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Кураховском направлении захватчики пять раз тщетно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времивском направлении противник задействовал для ударов авиацию – трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

В Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. Нанесли авиаударов почти шестидесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1120 военнослужащих российской армии. За 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 600 470 человек.

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