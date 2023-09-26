Россияне боятся сине-желтого цвета и украинской символики: Ташева рассказала о репрессиях украинцев в оккупированном Крыму

Россияне во временно оккупированном Крыму устраивают репрессии против украинцев за выражение патриотической позиции. Под "суд" за "дискредитацию российской армии" можно попасть за использование сине-желтого цвета, патриотические татуировки, прослушивание украинской музыки и возгласы "Слава Украине".

Об этом на брифинге в Офисе президента рассказала постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева. По ее словам, оккупанты очень боятся любых проявлений украинскости на полуострове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Представительница президента Украины в АРК отметила, что по состоянию на 22 сентября оккупанты открыли против украинских граждан 514 так называемых административных производств по статье о "дискредитации". 435 из них получили штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В то же время Ташева подчеркнула, что все попытки захватчиков наказывать проукраински настроенных граждан бесполезны, ведь динамика сопротивления лишь трансформируется и набирает еще большие обороты. Активисты ждут ВСУ и публично высказываются, что россиянам в Крыму не место.

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Среди наиболее заметных движений сопротивления представительница президента назвала "Крымские боевые чайки", "Желтая лента", "Злая мавка", "Атеш", "Движение 1918 года". Они развешивают проукраинские постеры и вяжут патриотические ленты, фиксируют военные преступления россиян и перемещение их техники и прочее.

Напомним, активисты АТЕШ сообщили, что во временно оккупированном Симферополе сотрудников оккупационного совета министров перевели на отдаленную работу. Такие же меры приняты во многих других органах оккупационной администрации на территории украинского полуострова. Оккупанты начали вывозить свои семьи за пределы Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Партизаны "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Эта информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота.

– Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев в Крыму временно выехать с полуострова на период его деоккупации ВСУ.

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