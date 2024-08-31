Россияне будут заставлять молодежь с оккупированных территорий ремонтировать поврежденную военную технику – ЦНС

Государство-агрессор Россия запланировала еще одно преступление против украинского народа на временно захваченных территориях. Россияне задумали привлекать молодежь из оккупированных украинских городов к ремонту поврежденной на передовой технике войск РФ.

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Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что враг планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий в мастерских вооруженных сил РФ.

В частности, чтобы они ремонтировали технику российских оккупационных войск.

"Речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне планируют организовать им практику на производственных мастерских, в которых ремонтируется поврежденная техника оккупантов", – говорится в сообщении ЦНС.

Авторы подчеркнули, что таким образом враг сознательно планирует подвергать украинцев опасности, а также "прикрываться за их спиной".

"Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", – отметили в учреждении.

Центр национального сопротивления призвал людей и дальше сообщать о ситуации и о всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы "ни один из преступников не избежал наказания".

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. В Мариуполе враг снова усилил давление на местных жителей путем "зачистки" представителями ФСБ.

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