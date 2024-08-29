В оккупированном Мариуполе активизировалась ФСБ, людей хватают прямо на улицах: подробности

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. В Мариуполе враг снова усилил давление на местных жителей путем "зачисток" представителями ФСБ.

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После так называемых арестов люди пропадают без вести. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, активизация ФСБ в захваченном городе в первую очередь связана с точными ударами по базированию в Мариуполе и по системам ПВО в июле – августе. Также враг пытается помешать украинцам зафиксировать и передать Силам обороны информацию о переброске войск.

В то же время Андрющенко подчеркнул, что россияне терроризируют местных жителей для того, чтобы сдать "результативный" квартальный отчет.

"Также активно взялись за арендодателей и "обнальщиков". Здесь просто делают показатели. Не потому деньги передал, не потому дом сдал в аренду. Простой, но страшный по результатам путь. Только за вчера арестовали пропавших три человека после остановки на Черемушках. Просто люди. Просто исчезли", – написал советник мэра.

Напомним, россияне во временно оккупированном Мариуполе приговорили к семи суткам ареста пенсионера. 63-летний мужчина выкрикнул лозунг "Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка откровенно рассказывает об издевательствах над ребенком из оккупированного Мариуполя, которого она "удочерила". Она назвала девочку "хохлушкой" и заявила, что бьет ее, "сколько война идет".

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