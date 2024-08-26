Поспорил с россиянами: в Мариуполе пенсионера 'судили' за слова 'Слава Украине!'

Россияне во временно оккупированном Мариуполе приговорили к семи суткам ареста пенсионера. 63-летний мужчина выкрикнул лозунг "Слава Украине!"

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О продолжении репрессий против мирных жителей рассказали в Telegram Мариупольского городского совета со ссылкой на "министерство внутренних дел ДНР". Там объяснили, что у мужчины возник спор с приезжими из РФ строителями.

В ходе дискуссии пенсионер заявил о своем негативном отношении к оккупантам и крикнул "Слава Украине". Россияне сразу же донесли на мариупольца местным правоохранителям.

"Суд" признал его виновным в "пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики" и назначил семь суток ареста. Также заставили пенсионера извиняться перед оккупантами.

"Захватчики боятся настоящей позиции мариупольцев, поэтому применяют репрессии за любые проукраинские изречения, посты или символику", – отметили в горсовете.

Напомним, советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что через два года после оккупации в Мариуполе продолжает властвовать упадок и хаос. Историческая часть города полна разрушенных построек и на улицах практически нет людей.

Кремлевская пропаганда продолжает цинично врать, что с приходом "русского мира" захваченный украинский город якобы развивается и процветает.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка откровенно рассказывает об издевательствах над ребенком из оккупированного Мариуполя, которого она "удочерила". Она назвала девочку "хохлушкой" и заявила, что бьет ее, "сколько война идет".

– Во временно оккупированном Мариуполе на взрывном устройстве подорвался 8-летний мальчик. Информации о состоянии ребенка пока нет.

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