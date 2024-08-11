'Замороженный упадок руины': в сети показали, как выглядит историческая часть Мариуполя. Видео

Спустя более чем два года после оккупации в Мариуполе продолжает царить упадок и хаос. Историческая часть города полна разрушенными зданиями.

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На улицах захваченного Мариуполя практически нет людей. Об этом в Telegram заявил советник городского головы Петр Андрющенко.

На видео показали, в каком состоянии находится историческая часть Мариуполя. Вдоль дорог стоят разрушенные здания, а ранее оживленные улицы теперь пустуют.

В то же время кремлевская пропаганда продолжает цинично врать, что с приходом "русского мира" захваченный украинский город якобы развивается и процветает.

"Историческая часть города. Замороженный упадок руины. Без шансов на жизнь", – написал Андрющенко.

Напомним, в сети показали, как при оккупации выглядит центральный рынок Мариуполя. Объект практически полностью разрушен и не функционирует.

Ранее сообщалось, что россияне запустили железную дорогу, соединяющую временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходящую через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донетчины активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".