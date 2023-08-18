Война, развязанная Россией в центре Европы в ХХI веке, названа войной дронов. И это неспроста: беспилотные летательные аппараты выполняют колоссальную работу, включая уничтожение противника. Операторы 71 егерской бригады десантно-штурмовой бригады ВСУ показали, как это происходит.

Видео дня

Кадры эффективного удара по российским позициям опубликовали на Facebook бригады. Силы обороны иронично отметили, что враг пытается "играть в прятки", но благодаря современным технологиям постоянно проигрывает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши неожиданные подарки всегда находят правильные адресаты, а послания полны пламенных чувств. Надо сказать, россияне и сами буквально сгорают от восторга при встрече с нашими fpv-птичками", – иронично заметили украинские военные.

На видео видно, как дрон, руководимый оператором БПЛА, настигает вражескую технику и наносит удар. Поначалу обзор застилает дым, но когда он рассеивается, перед зрителями предстает захватывающее зрелище очередных потерь среди тех, кто пришел грабить и захватывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области. Защитники еще раз точно и качественно отработали по позициям противника.

"Мой настрел исчисляется уже сотнями, дальше больше!" – отметил один из героев ролика.

А бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали меткий удар из минометов по живой силе врага под Бахмутом. В результате одному из российских военных буквально "снесло башню".

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