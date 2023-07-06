Россияне хотят напоить жителей Донбасса шахтной водой: в сеть попали документы

На оккупированных территориях Донбасса зафиксированы острые проблемы с водой. Россияне пытаются внедрить технологию очистки шахтных вод.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Вольнодумец". Оккупанты жертвуют здоровьем местных жителей.

"Мы уже писали о проблеме питьевой воды в "ДНР". Без запуска воды из канала "Северский Донец" это невозможно, что признали даже деэнеровские специалисты. Но оккупанты ищут варианты, лишь бы закрыть эту проблему, не думая о здоровье людей и отдаленных последствиях для населения региона", – говорится в сообщении.

По данным источника, россияне пытаются внедрить разработанную в 1997-2002 годах украинскими специалистами "Донгипрошахт" и "ДонНИПИЦМ" технологию очистки шахтных вод, которая так и не была реализована по различным причинам, в том числе неизученности отдаленных последствий на здоровье населения использования такой воды.

"Шахтеры знают, что шахтная вода очень агрессивная. Грубо говоря, если в трехлитровую банку с шахтной водой бросить горсть гвоздей 100 мм, то через месяц они станут, как спички. Ржавчина моментально разрушает любой металл. Поэтому никто не решился использовать такую воду для питья. Но вот теперь "умные россияне", в условиях жесткого дефицита питьевой поды в регионе, решили поэкспериментировать на жителях Донеччины", – говорится на канале.

По словам источников, оккупанты намереваются запустить нестандартизированную и неапробированную очистительную установку для опреснения шахтных вод на ликвидированной шахте "Миусская" для обеспечения питьевой водой городов Торез и Снежное.

"Россияне намереваются экспериментировать на жителях Донбасса. Их же не жалко. Они же все заражены вирусом "национализма" – любви к своей родине и своей земле. А оккупантам все равно сколько останется жителей Донеччины. Как и после Голодомора 1933 года в их квартиры и дома заселят россиян из глубинки, в том числе "настоящих русских" бурятов, калмыков, якутов, татар и чеченцев. Одним словом "адиннарод", – добавляют на канале.

Также в источнике приложили письмо о научных разработках "ГКНТ" относительно возможной очистки шахтных вод до уровня качественных показателей технической, речной и питьевой воды для использования их в качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Как сообщает OBOZREVATEL, временно оккупированный Россией Донецк столкнулся с большой проблемой, которая становится критической. Российские оккупанты пытаются найти какое-то решение. Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Россией города после широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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