Россияне хотят провести мобилизацию на оккупированной Луганщине после псевдовыборов – 'АТЕШ'

Россия проводит фейковые "выборы" на оккупированной Луганщине. После их завершения оккупанты намереваются начать "мобилизацию" местного населения для пополнения рядов вооруженных сил РФ, существенно прореженных украинскими военными.

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Псевдовыборы дают захватчикам возможность обновить списки и "мобилизовать" людей, ранее успешно избегавших призыва в оккупационную армию. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Партизаны заявили, что информацию о подготовке проведения мобилизации на Луганщине после завершения псевдовыборов, устроенных оккупантами, агент "АТЕШ" получил от начальника одного из созданных россиянами "отделений полиции" в Луганске.

"Агент "АТЕШ" передал нам информацию о том, что после псевдовыборов в Луганской области оккупационная власть планирует провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ. Эти "выборы" предоставляют им возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они как пушечное мясо кидают на убой под ВСУ", – отмечено в сообщении.

В "АТЕШ в очередной раз призвали жителей Луганщины игнорировать фейковые "выборы", организованные Кремлем и его марионетками в регионе и таким образом повысить свои шансы выжить, не превратившись в расходный материал для захватчиков.

Напомним, ранее партизаны из "АТЕШ" рассказали, что оккупанты сжигают тела своих погибших в свинарнике на Запорожье. Импровизированный "крематорий", наполняющий округу вонью горелой плоти, они обустроили на ферме в поселке Пришиб Васильевского района.

Местные жители регулярно видят подъезжающие к свинарнику грузовики с табличкой "200", после чего над зданием начинает подниматься дым. Оккупанты же пытаются убедить людей, что сжигают "свиные туши".