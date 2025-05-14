Россияне на Купянском направлении пытались выдать себя за украинцев, но план провалился. Видео

Пограничники на Купянском направлении захватили в плен двух российских оккупантов. Те пытались выдать себя за украинских военных.

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Обмануть защитников россиянам не удалось, они выяснили, что пленные попали в российскую армию из тюрьмы. Подробности рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"Гранатометчики из 4-й комендатуры бригады "Помста" захватили на Купянском направлении в плен двух россиян, которые пытались притвориться украинскими военными. На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка – бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "Шторм-Z", – говорится в сообщении.

На укрытие, в котором прятались россияне, пограничники наткнулись, когда обходили новый участок в своей полосе ответственности.

"Смотрю, торчит дуло автомата из ямы... Это даже не блиндаж, это была такая яма. Я сразу: "Кто такие?" Они: "Мы третий Луганский, третий Луганский, уходите, здесь дронов много", на русском говорят", – рассказал пограничник с позывным "Прапор".

Однако пограничники расслышали "очень сильный русский акцент".

"Шеврон был у них третьего Луганского. Видимо, забрали у кого-то из наших, не знаю... Когда спрашиваешь, откуда они – не могли сказать, из какого города или села, такое", – предположил пограничник с позывным "Моряк".

Положить конец спектаклю, устроенному оккупантами из "третьего Луганского", пограничники решили радикальным способом.

"Говорю: вы уже меня достали. И делаю выстрел возле уха. Все. Они попадали: "Мы русские", – вспоминает "Прапор".

Один из оккупантов попытался было ухватиться за нож, однако украинцы держали пленных под прицелом.

"Особо они не сопротивлялись, потому что я их предупредил: если начнут движение вправо-влево, я выстрелю в голову, и все", – говорит один из пограничников.

К месту эвакуации вести пленных пришлось около трех километров. По дороге россияне признались: контракты подписали, когда отбывали наказание за совершенные преступления. О криминальном прошлом пленных свидетельствовали и тюремные наколки, которые, вспоминает один из украинских воинов, были у обоих на пальцах.

Поехать воевать в Украину российских зэков побудило не только желание выйти из тюрьмы, но и жажда денег. Однако очередная вылазка стала для этих двух последней.

"Они просачивались малыми группами, по два-три человека. Окопались и смотрели на ситуацию... Они скорее как диверсанты там были", – рассказал "Моряк".

Россияне пытались убедить пограничников, что якобы планировали сдаться сами.

"Это сказки. Если у тебя есть радиостанция, еще и на "пауке" (большой провод торчит там на дереве)... Может, ждали они нас. Может, посмотрели, что нас двое и, значит, еще больше должно было подойти... Надо просто фильтровать", – отметил "Прапор", добавив, что вынужден был собрать волю в кулак, чтобы "не пострелять их" по дороге к точке эвакуации.

Уже во время допроса россияне вдруг "прозрели" и заявили, что развязанная Россией война против Украины "вообще никому не нужна, ни в каком виде", "люди гибнут вообще ни за что, мирные люди и вообще", а российский диктатор Путин – это "редкая тварь".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал за Россию. Убивать украинцев наемник вызвался за выплату 2 млн рублей.

А бойцы ГУР недавно показали, как отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя. Впечатляющая история произошла на Запорожье.

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