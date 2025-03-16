Армия страны-агрессор России в ночь на воскресенье, 16 марта, атаковала Киевщину ударными БПЛА. В области работала ПВО, есть сбитые вражеские цели. В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории производственного предприятия, его ликвидировали.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. Чиновник отметил, что тревога на Киевщине ночью объявлялась дважды и продолжалась более семи часов.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", – информировал Николай Калашник.

Он добавил, что пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры также не допущено.

В то же время в Фастовском районе вследствие российской атаки произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар был ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки, заявил Калашник и призвал жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует.

Как сообщал OBOZ.UA, силы ПВО в ночь на 16 марта уничтожили над девятью областями Украины 47 вражеских БПЛА разных типов. Еще несколько десятков имитационных беспилотников были обезврежены противодействием средств РЭБ.

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