Россияне обстреливают больницы, школы и жилые дома на оккупированной части Херсонщины, чтобы дискредитировать ВСУ

Российские войска продолжают обстреливать освободившуюся часть Херсонской области. В то же время, захватчики бьют и по населенным пунктам на временно оккупированной территории Херсонщины, прежде всего по медучреждениям, жилым домам и школам.

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Это оккупанты делают для того, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины: местное население убеждают, что обстрелы ведут украинские военные. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

По данным Херсонской ОВА, в течение суток 18 февраля количество вражеских обстрелов в Херсонской области превысило полсотни.

"Российские захватчики 55 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты атаковали из РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА. Херсон армия РФ обстреляла 9 раз - в городе повреждены жилые дома", - отмечено в сообщении.

В результате российских обстрелов по меньшей мере два гражданских человека получили ранения разной степени тяжести.

В то же время, по информации украинского Генштаба, россияне умышленно бьют и по временно находящимся под оккупацией населенным пунктам Херсонщины.

"Чтобы дискредитировать ВСУ на временно оккупированной части Херсонщины, россияне обстреливают подконтрольные им территории. В частности, атакуют медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", - отметили в Херсонской ОВА.

Напомним, 17 февраля в Генштабе заявили, что оккупанты обстреляли более 100 населенных пунктов на линии фронта. В то же время в Каланчаке на Херсонщине больницу забрали под госпиталь, чтобы лечить раненых российских захватчиков.

Также сообщалось, что 15 февраля оккупанты обстреляли больницу в Бериславе на Херсонщине. В результате обстрелов один из сотрудников медучреждения получил ранения.