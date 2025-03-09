Россияне обстреляли Дружковку: повреждены 7 многоэтажек, много раненых гражданских. Видео

Вечером в субботу, 8 марта, российские оккупационные войска обстреляли Дружковку Донецкой области. В городе повреждены многоквартирные дома, есть раненые мирные жители.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Дружковка попала под вражеский огонь поздно вечером.

По предварительной информации, повреждены семь многоэтажек, по меньшей мере семь человек получили ранения.

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Россияне уничтожают все, до чего могут дотянуться! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – написал Филашкин.

Напомним, что 8 марта армия страны-агрессора России также атаковала Константиновку Донецкой области. Вследствие обстрелов восемь человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. Вследствие вражеского обстрела по меньшей мере 11 человек погибли.

Число пострадавших достигло 50 человек, среди них есть дети. Среди погибших – работник ГСЧС Украины, повторный удар произошел, когда начали работать спасатели.

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