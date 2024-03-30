Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушение жилищного сектора. Фото

В субботу, 30 марта, страна-оккупант снова обстреливала Никопольщину (Днепропетровская область). Утром было зафиксировано почти два десятка атак.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что терроризируя район, оккупанты применили артиллерию и беспилотники.

"Атакован Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Прошло без пострадавших. Но разрушений – немало", – написал чиновник в Telegram.

Были зафиксированы повреждения нескольких инфраструктурных объектов, админздания, развлекательного центра и фермерского хозяйства. Также пострадала нежилая двухэтажка. Разбит фонтан и памятник.

"Истерзаны три многоквартирных и 10 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто. Зацепило и линии электропередач", – подытожил нанесенный ущерб чиновник.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, украинские военные в Днепровском районе на Днепропетровщине сбили российскую ракету. Она летела в направлении областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.

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