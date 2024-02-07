Россияне обстреляли Полтавщину ракетами: взрывы слышали в Миргородском районе
Российские оккупационные войска в среду, 7 февраля, атаковали Полтавскую область ракетами. Взрывы раздались в Миргородском районе.
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин.
"Враг атаковал Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что взрывы раздавались во время воздушной тревоги. О ракетах в сторону Миргородского района сообщали мониторинговые группы.
"В случае объявления воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью, сразу направляйтесь в укрытие. Слава Украине!" – добавил Филипп Пронин.
Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 7 февраля, обломки российской ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате возник пожар на верхних этажах, есть пострадавшие и погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.
На очередной террористический удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о последствиях атаки, поблагодарил всех, кто задействован в их устранении, а также заверил: оккупанты получат ответ за каждое свое преступление, в том числе и за это.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего с ночи 7 февраля РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны. ПВО уничтожило 44 цели.
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