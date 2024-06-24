Россияне обстреляли села на Херсонщине: есть погибшая и раненая

Российские оккупационные войска днем понедельника, 24 июня, нанесли удары по Херсонской области. В частности, захватчики атаковали Гавриловку Новоалександровской громады и село Понятовка.

Видео дня

В результате очередного преступления врага есть погибший и раненый. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, а также глава ХОВА Александр Прокудин.

В результате вражеского удара в своем доме погибла 71-летняя женщина.

"Российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской громады. В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким…" – отметил Прокудин.

Кроме того, оккупационные войска атаковали с беспилотника жилой дом в селе Понятовка.

Из-за этого инцидента в своем доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил контузию, осколочное ранение шеи, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, российские оккупанты днем в понедельник, 24 июня, нанесли удар по Покровску. В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, 34 получили ранения. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Напомним, в Харькове днем 23 июня прогремели взрывы. оккупанты попали по частному дому и детскому учебному заведению. В результате ударов РФ погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины утром 23 июня отражали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!