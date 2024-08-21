Россияне обустроили новую понтонную переправу на Курщине рядом с той, что исчезла после атаки ВСУ. Спутниковые фото

Российские силы соорудили понтонный мост через реку Сейм в Курской области. Это произошло после того, как Силы обороны уничтожили все 3 моста, соединявших берега реки.

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Об этом сообщают спутниковые снимки, опубликованные "Радио Свобода". Новая переправа появилась всего в 500 метрах вверх по течению реки, между селами Званное и Глушково.

Кроме того, на космических снимках видны следы боев у села Краснооктябрьское. Хотя российские "военкоры" сообщали о боях в этом районе три дня назад, по их словам, сама деревня не была задета. Тем не менее снимки за 20 августа демонстрируют многочисленные следы пожаров в Краснооктябрьском.

Ранее сообщалось, что кремлевские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие уничтожили уже третий мост в Курской области. Речь идет о переправе через реку Сейм в Глушковском районе.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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