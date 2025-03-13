Россияне перебросили дополнительные силы с других направлений: в ВСУ рассказали об обстановке в Торецке

За город Торецк на Донетчине продолжаются тяжелые бои. Там российские оккупанты увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов и штурмов, перебросив под населенный пункт дополнительные силы с Кураховского и Покровского направлений.

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Об обстановке на этом участке фронта рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец. В комментарии телемарафону он сообщил, что задача захватить Торецк – сейчас одна из главных для агрессора на востоке Украины.

Как отметил военнослужащий, враг "активно давит, в том числе и потому, что на это направление были привлечены силы 150 мотострелковой дивизии и некоторые подразделения, снятые с Кураховского и Покровского направлений".

"Активность штурмовых действий увеличилась. Сегодня можно сказать, что это среднесуточное количество штурмовых действий за неделю, которая прошла", – отметил Запорожец.

Из-за передислокации российских захватчиков увеличилось и количество артиллерийских ударов противника. Если в феврале количество артобстрелов колебалась от 30 до 80, то сейчас захватчики систематически осуществляют более 100 ударов.

Изменилась и тактика их малых штурмовых групп. "Увеличилось количество людей в штурме. Если раньше это два-три или четыре военнослужащих, то, например, на этой неделе – от двух до десяти. Это уже такое полноценное отделение может наступать на ту или иную позицию. Также уже применяют мотоциклы для того, чтобы добраться до центральной части города. Не всегда удается им те мотоциклы оставить уцелевшими, но, тем не менее, для транспортировки личного состава применяют", – добавил Запорожец.

Обычно противник старается начинать штурмовые действия с четырех-пяти утра; заканчиваются они днем.

"Авиационная составляющая увеличилась с начала января и продолжает наращиваться. За минувшие сутки [12 марта] 25 авиационных ударов и 31 КАБ был сброшен на населенные пункты в нашей зоне ответственности. Больше всего сейчас страдает Константиновка", – рассказал спикер ОТГ "Луганск".

Как писал OBOZ.UA, ранее OSINT-исследователи сообщили, что в России военных управления ядерной безопасности, подчиненного минобороны, перевели в штурмовые войска и отправили под город Торецк. Многие из таких оккупантов-штурмовиков уже считаются пропавшими без вести.

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