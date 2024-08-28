Россияне перекрыли трассу Курск-Рыльск из-за атак украинских дронов: это главная дорога поставок для войск Путина

Российские пропагандисты продолжают вой из-за массированного и эффективного применения Украиной FPV-дронов в Курской области. Так, точечные поражения автомобилей на трассе Курск – Рыльск вынудили оккупантов объявить о закрытии этой магистрали для гражданского транспорта.

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Об этом сообщил российский "военкор" Романов. Примечательно, что упомянутая трасса является главной логистической артерией для снабжения российской группировки в Курской области.

Так, о закрытии трассы, соединяющей Курск с Рыльском, Романов написал 27 августа.

"27.08.2024, Курская область, Россия. Начались плотные атаки транспорта с FPV ВС Украины на трассе Курск – Рыльск. Трасса закрылась для гражданского транспорта", – отметил он.

Романов решил не упоминать, что еще недавно его "коллеги", другие z-пропагандисты, "светили" использование гражданского транспорта российскими военнослужащими.

Вместо этого он разразился бранью в адрес российского командования, которое, по его оценкам, лишено способности к минимальному прогнозированию.

"О необходимости эвакуации гражданского населения из Рыльска и Льгова в связи со скорым блокированием трассы - автор канала говорил ещё 18 августа . Но е///аные аватары думать наперед не умеют по своей природе", – возмутился пропагандист.

В сообщении, на которое он ссылается, пропагандист говорит о том, что украинские воины очевидно намерены перерезать упомянутую трассу. Он призывает "эвакуировать население", пока это еще можно сделать. Но эти призывы, судя по новому посту Романова, остались неуслышанными.

Также он разместил еще один пост, из которого становится более понятно, кто именно, по мнению Романова, "не умеет думать наперед по своей природе", а то и вовсе "умышленно прикрывал ВС Украины".

"07.08.2024 НГШ МО РФ Герасимов заявил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, что "продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено". Умышленно прикрывал ВС Украины?" – написал пропагандист, прикрепив к посту фото, как утверждается, "одной из атакованных FPV ВС Украины гражданских машин на трассе Рыльск - Курск".

Тем временем украинские паблики обращают внимание на то, что активность FPV именно на этом участке совершенно не случайна: трасса Курск – Рыльск является главной дорогой, по которой осуществляется снабжение группировки ВС РФ, пытающейся сдержать наступление Украины на Курщине.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 28 августа Ростовскую область РФ атаковали БПЛА. Вследствие удара загорелась очередная нефтебаза. Как и база в Пролетарске, горевшая более недели, она принадлежит Росрезерву.

А в Воронежской области в это же время дронами атакован склад БК. Губернатор региона сообщил о "падении обломков" и "возгорании вблизи взрывоопасных объектов", опроверг детонацию но уточнил, что население рядом с местом прилета эвакуировали.