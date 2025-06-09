Россияне получили удар бумеранга: "герои СВО" устроили настоящий криминальный террор – не жалеют даже детей

В России не останавливается рост преступлений, совершенных военнослужащими ее оккупационных войск. После возвращения с войны в Украине, иногда даже просто в краткосрочный отпуск, они отыгрываются уже на своих соотечественниках. И такого поворота там никто не ожидал.

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Убийцы на свободе

То, что сейчас творят "герои СВО" у себя дома, повергло в шок россиян. Образ "освободителя" меркнет в геометрической прогрессии. Расскажем только о последних резонансных тяжких преступлениях.

2 июня в городе Аксай (Ростовская область РФ) неизвестный напал на семейную пару.

"Родители сидели в баре, отдыхали. Увидели этого мужчину, он уже был настроен агрессивно к другому посетителю. Затем он подошел к моей маме и отчиму, начал ругаться. А отчим – человек неконфликтный, поэтому легко стал мишенью. Супруги решили уходить, мужик увязался за ними на улице. Начал толкаться, приставать, вот и переросло все в драку. Как сказала очевидица, нападавший избивал отчима, который уже лежал без сознания. Боюсь, что все спустят на тормозах", – сообщила в соцсетях дочь пострадавших.

Отчим попал в реанимацию, получила серьезные травмы и его жена. Вскоре 50-летний Игорь Бубликов умер, не приходя в сознание. Нападавшего нашли, им оказался военнослужащий РОВ, приехавший в отпуск. "Отдохнул".

В поселке Красный Куст Владимирской области в лесу под землей нашли тело 54-летней женщины со следами насилия, а вскрытие показало наличие земли в легких – это значит, что ее закопали заживо.

Позднее выяснилось, что приехавший в отпуск с войны 22-летний оккупант избил женщину возле ее дома, а затем унёс в безлюдное место. На следующий день преступник подумал, что женщина уже мертва, отвез ее в лес и закопал.

Местные СМИ сообщают, что ранее задержанный подозревался в совершении насильственных действий над несовершеннолетней, но ему удалось избежать наказания.

В Свердловской области в первых числах июня нашли тело утонувшей 24-летней Анастасии Поляковой. Она страдала психическим заболеванием и имела инвалидность. Незадолго до смерти девушку избили и подвергли насилию 43-летний ранее судимый "вагнеровец" Виталий Герасимов и его 36-летняя подруга, отсидевшая за убийство. Издевательства преступники сняли на видео...

"Герои" взялись за детей

Вернувшихся с войны оккупантов российские власти активно привлекают к "воспитанию патриотизма" у детей. "Героев СВО" приглашают на "уроки мужества", несмотря на то что среди них есть и ранее осужденные за распространение наркотиков, изнасилования и убийства. Также "освободителей" охотно берут на работу в различные центры, которые занимаются подрастающим поколением.

Но звериную сущность не скроешь, она обязательно проявится. Так и произошло в Новосибирской области. Вернувшегося с войны оккупанта, руководителя военно-спортивного центра "Альфа" Даниила Шаргана обвинили в избиении детей.

Еще в марте 2024 года один из мальчиков, который занимался у Шаргана, пожаловался, что тот избил его на сборах. Сам инструктор утверждает, что ребенок… просто ударился о бревно. Однако расследование показало, что он бил как минимум двух детей деревянными палками и другими предметами по голове.

Свою вину Шарган не признает. Несмотря на обвинения, он продолжает работать с детьми. В мае школа... поблагодарила его за участие в патриотическом мероприятии.

Круговорот насилия

Один из показательных примеров, ярко демонстрирующих преступные решения кремлевского режима в отношении не только украинцев, но и россиян, – судьба "вагнеровца" Раиля Хайрова.

В 2021 году россиянин зарезал собственную жену. Тогда суд приговорил его к девяти годам колонии, но фактически убийца не отсидел и двух лет – завербовался в ЧВК "Вагнер", повоевал и получил помилование от Путина.

Вернувшись из Украины, Хайров влез в долги по кредитам. А чтобы быстро "заработать", разработал план по убийству служителя мечети. В итоге в Саратовской области он убил и ограбил его.

Экс-"вагнеровец" выбросил тело в реку и пытался снова уйти на войну, но его задержали на оккупированной части Донецкой области.

На этот раз его приговорили к 23 годам строгого режима. Однако это не означает, что он отсидит весь срок: по российскому законодательству он легко может снова выйти из-за решетки и отправиться на преступную войну. И таких примеров на территории РФ уже очень много.