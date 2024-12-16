Россияне пытались наступать при поддержке 570 дронов-камикадзе: на фронте произошло 226 боевых столкновений – Генштаб

В Украине за неполные сутки 16 декабря (по состоянию на 22:00) произошло 226 боевых столкновений. В Курской области России враг провел 72 штурма. На линии фронта на территории Украины больше всего боестолкновений – 46 – зафиксировано на Покровском направлении.

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – заверили в ведомстве.

За сутки захватчики нанесли по нашей территории 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Россияне использовали 570 дронов-камикадзе и более 3700 раз обстреливали наши позиции и населенные пункты.

На Харьковском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Купянском направлении противник трижды вел штурмы в районах Кучеривки, Загрызового и Лозовой. Украинские воины отразили все атаки.

На Лиманском направлении с начала суток противник атаковал 15 раз неподалеку от населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу и в направлении Чернещины. Все столкновения на 22:00 уже завершились.

На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного, Северского. Три боя продолжались.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть столкновений вблизи Орехово-Василовки, Часова Яра и Ступочек. Нападения наши воины успешно отразили.

На Торецком направлении ВС РФ 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Продолжалось два боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 46 раз пытались прорвать оборону недалеко от населенных пунктов Лысовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное, Украинка. Восемь боестолкновений еще продолжались.

Противник несет значительные потери на этом участке фронта. Там обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них – безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. 10 боестолкновений продолжались.

На Времивском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия недалеко от Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Пять боестолкновений продолжались.

На этом направлении было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них – безвозвратно. Также уничтожены пять авто противника, два танка, две боевые машины пехоты, одна баги. Поврежден один танк и одна ББМ.

На Ореховском направлении противник четырежды атаковал возле Новоандреевки. Авиационные удары НАРами получили Новоандреевка, Лобковое, Зализничное, Гуляй Поле, Новополь.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки агрессора.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений. Пять боестолкновений на 22:00 продолжались. Враг нанес шесть авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В ГШ ВСУ отметили воинов:

– 118-й отдельной механизированной бригады;

– 124-й отдельной бригады территориальной обороны;

– 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады;

– 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша;

– 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь";

– 425-го отдельного штурмового батальона;

– 48-го отдельного штурмового батальона.

Они эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике, подчеркнули в командовании.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 16 декабря доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Курщине (РФ). Северокорейские войска участвуют в боях на стороне российских захватчиков и уже имеют "двухсотых" и "трехсотых".

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