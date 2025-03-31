Россияне пытались прорвать оборону 56 раз: в Генштабе рассказали о ситуации на самом горячем направлении фронта

Покровское направление в Донецкой области остается самым сложным. С начала суток, 31 марта, россияне пытались прорвать там оборону 56 раз.

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Об этом сообщили в сводкее Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там добавили, что только сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 382 оккупанта, 233 из них – безвозвратно.

"На Покровском направлении захватнические подразделения 56 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Калиновое, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергеевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка, Алексеевка и в направлениях Троицкого и Орехового", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что до сих пор продолжается шесть боестолкновений. В частности, под авиационные удары попали Покровск, Удачное, Заря, Новоподгорное, Райполе, Запорожье и Новоукраинка.

Также с начала суток на Покровском направлении уничтожены три танка, четыре автомобиля, три боевых машины пехоты, два мотоцикла, три многоцелевых тягача легкобронированных. Кроме того, были существенно повреждены три танка, автомобиль, боевая машина пехоты и миномет российских захватчиков.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать ценную технику врага и его личный состав. В этот раз пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили вражеский РЭБ, пушку и полевые склады армии РФ на Торецком направлении.

Кроме того, защитники Украины показали новое видео уничтожения тяжелой бронированной техники ВС РФ на Покровском направлении. Вражеский штурм отразили операторы БПЛА Сводной стрелковой бригады Воздушных сил и морских пехотинцев ВСУ.

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