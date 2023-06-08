Россияне пытались скрыть подрыв Каховской ГЭС даже от своих и глушили связь: многие оккупанты погибли, – Гуменюк

Перед взрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции российские террористические войска глушили связь в Херсонской области. Таким образом оккупанты пытались скрыть масштабы техногенной катастрофы даже от своих подразделений.

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В результате многие российские военные погибли. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские террористы оставили в опасности не только мирных жителей, но даже своих военных. Перед самым взрывом дамбы захватчики заглушили связь и таким образом создали информационный вакуум.

"Можем констатировать, что, оставляя людей в такой опасности, враг максимально пытался скрыть ситуацию, которую планировал развернуть, в частности саму техногенную катастрофу. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая будет работать, настолько, что глушили связь перед самим подрывом и не сообщили даже своим подразделениям", – отметила спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что многие оккупанты из-за таких действий, вероятно, погибли. Еще часть захватчиков сидят на крышах и надеются, что их спасут.

"Имеем информацию, что многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и так же, как и местные жители, вынуждены ждать на крышах и просить о помощи. Они надеются, что за ними вернутся", – сказала Гуменюк.

Напомним, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после подрыва дамбы Каховской ГЭС началась паника среди самих российских военных. Большинство стали резко переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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