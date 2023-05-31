'Русские разорвали мое сердце': сеть всколыхнул пост жены воина, погибшего возле Авдеевки. Фото

Защищая Родину от российских захватчиков, погиб еще один украинский Герой. 33-летний солдат Александр Любарец ушел из жизни на поле боя возле Авдеевки.

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О трагической потере сообщила его супруга Алена Смолянова. Она опубликовала эмоциональное сообщение на своей странице в Facebook. Слова женщины, испытывающей невыразимую боль потери, всколыхнули сеть, пользователи выразили Алене свои искренние соболезнования.

Незаконно вторгшиеся на нашу землю оккупанты в который раз отбирают у украинцев самое ценное – жизнь наших защитников.

"Мы так надеялись, верили, искали, но, к сожалению. Это все", – пишет жена воина.

Одни русские убивают украинцев, нацеливая на них оружие, другие – продолжая молча наблюдать за действиями своего террористического государства.

"Моего любимого мужа убили русские. Одни – своим оружием, другие – своим молчанием. Они разорвали мое сердце, уничтожили мою жизнь вместе с ним. Не будет им прощения никогда! Боже, накажи их всех!" – написала жена погибшего.

Она сообщила, что прощание с защитником должно состояться в 11 часов 31 мая в селе Лещин Житомирской области.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб отец троих детей с Тернопольщины, воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Герой был родом из села Сыровары Озерянской сельской громады на Тернопольщине.

Также в сети рассказали щемящую историю защитника из Винницкой области, который погиб через полгода после свадьбы. Как сообщается, 28-летний военнослужащий Роман Кушнир из Винницкой области погиб в бою на Донетчине.

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