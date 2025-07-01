"Россияне рвутся к Константиновке": эксперт оценил ситуацию на фронте и назвал ключевую задачу для ВСУ. Карта

Силам обороны Украины удалось продвинуться на севере Сумщины и вблизи Часового Яра, однако о вероятных контрнаступательных действиях на всей передовой речь пока не идет. Хотя однозначно что первую волну так называемого российского летнего наступления украинцы сбили: враг постоянно бросал в штурмы "мясо", потери составляли до 1300 оккупантов в сутки и наконец темп их продвижения упал.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Эксперт уверен, что оккупанты пойдут во вторую волну своих атак, поэтому ключевой задачей для ВСУ сейчас является выбивать их с тех участков, которые они ставят в приоритет, а также параллельно бить по российскому тылу.

"Да, у войск РФ есть точечные продвижения. В частности, они рвутся к Константиновке. Были продвижения на Новопавловском направлении. Где-то они продвинулись в районе Двуречной к северу от Купянска. Но серьезных достижений не имели. Там, где выдыхаются, они начинают проводить накопления. К сожалению, будет еще волна. Россияне не исчерпались. И там мы пытаемся проводить контрнаступательные действия", – объяснил собеседник.

Он привел пример Андреевки: там россияне зашли, думали, что закрепились, развернули штаб батальона, но прилетело от ВСУ, на позициях даже ликвидирован комбат одного из подразделений, майор Андрей Ярцев из 30-го мотострелкового полка РФ.

"Поэтому мы будем точечно это делать. Как только увидим, что враг выдохнется, что у него закончилось "мясо" и он начинает перегруппировываться и проводить накопления, мы будем бить", – отметил Жмайло.

По его словам, последние события на Сумщине и в Часовом Яру демонстрируют так называемую силу армии РФ, которую увидел и весь мир: она "крута" тем, что может продвигаться только если в несколько раз превосходит ВСУ и только в чистых полях, где нет естественных препятствий, за которыми можно держать оборону.

Эксперт говорит, что протяженность фронта составляет 1200 километров, Силы обороны будут отвоевывать всю украинскую землю, но есть понимание, что возможности ограничены, поэтому акцент возможен на участках, где контрнаступление было бы более нужно сегодня.

"Конечно, это север Сумской области, где в России слабо развита агентура. С первых дней полномасштабного вторжения наш Центр собирал и передавал информацию через наших людей, друзей, знакомых, волонтеров о передвижении российской оккупационной армии. И именно Сумщина была лидером. Этот регион фактически без регулярных частей украинской армии смог остановить россиян путем теробороны. Итак, здесь нам надо атаковать прежде всего", – убежден эксперт.

Также он считает, что нужно проводить и асимметричные действия – удары по России, в частности по Курщине, где есть остатки украинского плацдарма. Вследствие таких действий ВСУ заставляют врага растягивать заявленные 50-67 тысяч оккупантов из группировки "Север" и препятствовать его накоплению в один кулак. Ведь эта группировка ответственна за поддержку наступления как на севере Харьковщины, так и на Сумщине. Речь идет также об ударах по другим точкам, где у россиян более слабые оборонительные возможности.

"Нельзя сказать, что какой-то участок фронта является приоритетным – где они будут сыпаться, там и будем продавливать. Это оперативно-тактический уровень. Если брать стратегическое направление усилий, то это движение на юг, перерезание Крыма, чтобы оттуда не шла логистика врага, соответственно, весь южный фас, Черное море и тому подобное. Здесь мы имеем лучшие наработки. Прежде всего наши морские дроны показали свою эффективность. И такими нестандартными шагами мы сможем достигать успеха", – считает Жмайло.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что продвижение войск РФ в приграничье Сумщины было остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч россиян на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады российских десантников и морпехов.

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