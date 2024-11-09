Россияне сбросили КАБы на Харьков: прилетело недалеко от многоэтажки, есть разрушения

Страна-террорист не перестает атаковать Украину. В субботу, 9 ноября, поздно вечером, россияне сбросили на Харьков управляемые авиационные бомбы.

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Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Отмечается, что прилет произошел недалеко от многоэтажки в Слободском районе города. Есть разрушения. О пострадавших пока неизвестно.

"В Харькове были слышны звуки взрывов. Будьте осторожны - возможны еще запуски КАбов. Есть информация об ударе по Слободскому району. Прилет неподалеку от многоэтажки. Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", – отметил Терехов в Telegram.

Олег Синегубов также добавил, что профильные службы уже выехали на место, информация по разрушениям уточняется. Сейчас зафиксированы выбитые окна в многоэтажке.

"Также зафиксировано попадание КАБа недалеко от одного из гипермаркетов", – добавил чиновник.

По состоянию на 22:57 мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове в результате обстрела есть один пострадавший. У него острая реакция на стресс.

К вечеру, 9 ноября, в ряде восточных и северных регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска войсками РФ ударных дронов Shahed 136. Из-за угрозы украинцев призвали пройти в ближайшие укрытия. На данный момент атака БПЛА продолжается.

Напомним, что в субботу, 9 ноября, российские войска нанесли авиационный удар по Купянску на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека, а еще один человек был ранен. Удары, которые враг нанес около 11:00, повредили частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и 15 гаражей.

В ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 32 из 51 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину. Основная часть "Шахедов" была направлена в Одесскую область.

В частности, Россия атаковала Одессу. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.