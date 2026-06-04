Российские военные преступники снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы по Константиновке Донецкой области. Их враг сбросил на жилые кварталы города, где до сих пор остаются гражданские.

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Об этом 3 июня сообщили в официальном Telegram-канале сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции. Очередное военное преступление оккупантов зафиксировали аэроразведчики подразделения.

На видео, снятом оператором БпЛА с позывным "Аврора", видно, как на жилые кварталы Константиновки падают десятки горящих элементов фосфорного боеприпаса.

На кадрах видно, как из-за падения элементов возникают пожары, а территорию вокруг затягивает дымом.

Белый фосфор вспыхивает при контакте с кислородом и горит при чрезвычайно высокой температуре. Он вызывает масштабные пожары и представляет смертельную опасность для людей.

Ранее мы писали о том, что враг использует над Константиновкой дроны типа "Молния", оснащенные термитной смесью. Их применяют для выжигания антидронових сеток и поражения позиций, создавая дополнительные трудности для обороны.

Украинские военные называют новую тактику нетипичной и опасной из-за ее разрушительного эффекта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не прекращают активно давить на Константиновку Донецкой области. Враг пытается расширить контроль прилегающих районов вокруг города, чтобы поглотить его.

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